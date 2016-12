Salerno, cede tettoia durante una festa: grave ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in maniera grave la scorsa notte a Mercato San Severino (Salerno). Durante una festa con dei coetanei, in casa di uno di loro, il ragazzo è caduto da un'altezza di sette metri: l'incidente sarebbe stato causato dal cedimento strutturale di un lucernario in plexiglas. Il 15enne si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Salerno.