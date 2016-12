Salerno, cavallo lasciato legato a un albero muore di fame e sete

Un cavallo, rimasto per giorni legato a un albero senza acqua né cibo, è morto dopo una lenta agonia ad Agropoli, nel Salernitano, vicino al locale liceo scientifico. A segnalare la presenza dell'animale sono stati alcuni giovani, ma i veterinari dell'Asl non sono riusciti a salvarlo. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del proprietario del cavallo.