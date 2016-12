Salerno, branco violenta 17enne e filma lo stupro: due arresti

Un ragazzo di 17 ann i è stato legato e violentato a turno da quattro uomini che hanno filmato lo stupro con un telefonino . La violenza è avvenuta in un centro massaggi di Cava de' Tirreni ( Salerno ) nei mesi scorsi. Due dei presunti responsabili della violenza, entrambi di 50 anni, sono stati arrestati . Gli altri durante la violenza avevano maschere e parrucche per non farsi riconoscere e non è ancora stato possibile identificarli.

I due arrestati sono accusati di violenza sessuale di gruppo e pedopornografia. Nei loro riguardi i carabinieri di Nocera Inferiore (Salerno) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno.



Indagini partite dopo denuncia madre della vittima - La violenza è stata scoperta in seguito alla denuncia della madre del ragazzo che ha riferito agli investigatori delle violenze subite dal figlio, tra l'ottobre 2015 e l'aprile 2016, in un centro massaggi che era gestito da uno degli indagati e che il ragazzo frequentava.



Avances sempre più pesanti e poi la violenza - Durante le indagini i carabinieri hanno fatto perquisizioni, accertamenti tecnici, raccolto testimonianze e, si apprende da fonti investigative, messo insieme una serie di elementi che hanno consentito di ricostruire la vicenda. Il ragazzo, stando a quanto emerso, avrebbe subito una serie di avances progressivamente più pesanti fino ad arrivare all'episodio più grave nel quale quattro uomini, due dei quali con maschere e parrucche, hanno abusato di lui a turno dopo averlo legato. Le violenze sono state filmate con un telefonino, presumibilmente, secondo gli investigatori, per ricattarlo in una fase successivo alle violenze.