07:33 - Blitz antimafia del carabinieri nel Salernitano: emesse 21 ordinanze di custodia cautelare. I destinatari del provvedimento, emesso su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia sono indagati per per associazione mafiosa, estorsione, scambio elettorale politico-mafioso e altri delitti aggravati dalle finalità mafiose, nonché per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.