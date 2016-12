Salerno, bimbo di 14 mesi precipita dal balcone: è grave

Un bambino bielorusso di 14 mesi è caduto dal primo piano di una palazzina del centro storico di Salerno. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Il bimbo ha una frattura al cranio ed è in prognosi riservata. In casa c'era solo la madre la quale in un primo momento ha detto che il figlio era caduto dal seggiolone, poi dalle scale. Solo alla fine ha riferito della caduta dal balcone.

Il bimbo è stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Qui il ricovero nel reparto di pediatria con un quadro clinico risultato subito preoccupante. Per questo i sanitari hanno ordinato il trasferimento verso una struttura più attrezzata: il Santobono di Napoli.



Il piccolo ha una contusione all'arcata sopraccigliare, una serie di lesioni interne e una frattura al cranio. Il bimbo è però vigile ma i medici non possono escludere delle emorragie interne e per questo non hanno sciolto la prognosi.