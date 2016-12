Salerno, arrestato pirata 70enne

23:00 - Omissione di soccorso e lesioni colpose: queste le ipotesi di reato formulate nei confronti di un uomo di 70 anni di Sala Consilina (Salerno) arrestato dai carabinieri. L'uomo era alla guida del suo camion quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla Statale 19 in cui è rimasto gravemente ferito un motociclista di 38 anni. Concessi al camionista i domiciliari, mentre il motociclista è ricoverato in prognosi riservata.