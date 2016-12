Salerno, 36enne muore in ambulanza dopo un'influenza: attesi gli esiti degli esami

08:34 - Serviranno almeno dieci giorni per avere i risultati degli esami compiuti sul corpo della 36enne salernitana morta dopo aver accusato i sintomi di un'influenza. Il decesso è avvenuto martedì notte mentre la giovane, Giovanna Pierro, veniva trasportata in ambulanza in ospedale. La giovane, apparentemente, godeva di buona salute: i medici, con il consenso dei genitori, hanno prelevato alcuni organi che verranno ora esaminati.

"Già da qualche giorno - ha raccontato un'amica - avvertiva forti dolori alle ossa, una continua spossatezza ed aveva conati di vomito oltre che una leggera febbre. Si pensava che avesse i classici sintomi influenzali. Martedì aveva accusato anche una tachicardia, ma non era cardiopatica". Quando la situazione si è aggravata, i familiari hanno chiamato il 118.



L'ultimo post su Facebook: "Maledetta influenza, ne uscirò viva?" - La donna, avvocato, nata a Salerno e sposata con un collega da due anni, non aveva mai mostrato sintomi di malattie particolari. "Era una persona - ha sottolineato l'amica - solare e dinamica. Nessuno avrebbe immaginato una fine del genere. Non riesco a non pensare a quel post su Facebook che ha pubblicato domenica scorsa: "Maledetta influenza, ne uscirò viva? Siamo tutti sgomenti e senza parole".



I medici: "Nessuna epidemia" - "Vogliamo rassicurare la collettività - sottolinea il direttore sanitario dell'ospedale "Ruggi" di Salerno, Angelo Gerbasio - che non siamo di fronte ad una epidemia di nessun genere. Al pronto soccorso, tra l'altro, non abbiamo registrato nessuna significativa segnalazione in merito. Siamo ovviamente vicini alla famiglia e agli amici di questa giovane donna morta improvvisamente e faremo di tutto per accertare le cause del decesso".