L'uomo fermato è un giovane extracomunitario. La vittima apparteneva ad una famiglia molto nota in paese. Le indagini erano scattate giovedì sera, in seguito alla denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Per tutta la notte e per la mattinata, carabinieri e protezione civile hanno battuto palmo a palmo il territorio, fino alla macabra scoperta.