Salerno, 13enne ferito da un petardo: rischia di perdere una mano

Un ragazzino di 13 anni rischia di perdere la mano e un occhio dopo essere rimasto ferito dallo scoppio di un petardo a Eboli (Salerno). Il tredicenne era in compagnia di un amico nel centro della cittadina quando è avvenuta l'esplosione, violentissima, che ha fatto scendere in strada molti abitanti della zona. Il ragazzino è stato subito portato in ospedale.