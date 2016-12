S.Giuseppe Vesuviano, il poster del Comune su "Uomini e Donne" fa infuriare il web

Un manifesto per promuovere un evento imperdibile: il comune di San Giuseppe Vesuviano , nel Napoletano, ha scelto di affiggere dei manifesti lungo le strade e le piazze cittadine per reclamizzare la presenza del concittadino Nicola Rapicano al programma di Maria De Filippi " Uomini e Donne ".

Su fondo giallo campeggia la scritta che da giorni sta facendo discutere il web: "Il sindaco e l'amministrazione comunale, invitano a sintonizzarsi su Canale 5, venerdì 21 novembre 2014, dalle 14.45, dove, nel corso del programma "Uomini e donne", sara (scritto senza accento, ndr) presente il nostro concittadino Nicola Rapicano".



Ad accendere la polemica, la presenza del simbolo ufficiale del Comune della cittadina vesuviana, la firma in basso a destra del sindaco di centrodestra, Vincenzo Catapano, e il fatto che molto probabilmente il poster sia stato pagato con soldi pubblici.



A questo proposito, il Movimento Cinque Stelle ha lanciato un appello ai consiglieri di opposizione che siedono nel Consiglio comunale: "Ma questa campagna pubblicitaria a favore del nostro amato paese quanto è costata all'intera collettività, visto che poi ci sono questioni che non possono essere risolte per mancanza di fondi? Potete rendere pubblica la cifra spesa?".