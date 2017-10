Ruba rame in ex base Nato, 27enne arrestato nel Casertano

Un cittadino albanese di 27 anni, domiciliato a Castel Volturno (Caserta), è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato ed introduzione clandestina in luogo militare. L'uomo è stato bloccato dai militari dopo essersi introdotto all'interno del sito militare Nato dismesso di Baia Verde, denominato "stazione satellitare", per rubare circa 14kg di componenti elettrici in rame dal sistema di refrigerazione.