Rogo a Napoli: in fiamme ex campo nomadi

11:16 - Un incendio di vaste proporzioni è divampato a Napoli nell'ex campo rom in prossimità di Parco Marinella, a via Amerigo Vespucci. Ad andare in fumo, nell'area che è una sorta di discarica a cielo aperto, copertoni, gomme e masserizie varie: non si registrano danni per le persone. Disagi per i residenti con una colonna di fumo ben visibile anche da lontano e aria irrespirabile anche a qualche chilometro di distanza. L'area dell'incendio si trova poco distante dall'ospedale Loreto Mare.