Rivendevano le cappelle del cimitero all'insaputa dei titolari: 17 indagati

Tra gli indagati figurano gli imprenditori del settore funerario Vincenzo Tammaro e Gennaro Reparato, sottoposti a obbligo di firma sin dal 2012, e il notaio Filippo Improta, sospeso per sei mesi dall'attività profesisonale.



Secondo il gip del tribunale di Napoli il giro di truffe si era consolidato divenendo un vero e proprio sistema, anche grazie alla presenza di informatori che segnalavano i possibili obiettivi tra cappelle e loculi, alcuni risalenti all'800, che difficilmente sarebbero stati reclamati dagli aventi diritto. I militari della sezione di polizia giudiziaria della gdf hanno sequestrato una cappella e quattro nicchie.



Vendite anche online - L'organizzazione proponeva anche online i propri prodotti: una cappella, poi sequestrata, era stata offerta a 800mila euro su un noto sito di vendite immobiliari. In un altro caso un manufatto funebre fu venduto per 245mila euro, contro i 40mila dichiarati nell'atto di ompravendita.



Cosa dice la legge - Il regolamento dei servizi cimiteriali vieta la compravendita tra privati di cappelle funebri: i titolari, in caso di rinuncia, sono tenuti a informare il Comune affinché possa provvedere alla riassegnazione pubblica dell'area e alla riscossione del prezzo della nuova concessione.