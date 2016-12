Ritrovata a Velletri la 16enne sparita da tre giorni

11:50 - Era uscita di casa sabato mattina per andare a scuola, e da allora non si avevano più notizie di Giorgia, sedicenne scomparsa da San Pietro Infine, in provincia di Caserta. La giovane è stata ritrovata. E' stata lei a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. Era in un vagone della stazione ferroviaria di Velletri, a circa 120 Km da casa, stanca e debilitata dopo tre giorni di digiuno. E' stata portata in ospedale per accertamenti.

Al pronto soccorso ha ritrovato i genitori, che con parenti e amici in questi giorni avevano fatto degli appelli in tv e su internet chiedendole di tornare a casa. Sul corpo della giovane non c'erano segni di violenza.



Ancora ignoti i motivi della fuga, non si esclude che la giovane abbia litigato con i genitori.