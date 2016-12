Ripresi i collegamenti per Capri

Sono riprese le corse dei collegamenti marittimi da Napoli a Capri dopo uno stop durato oltre 32 ore. Il maltempo, in particolare il vento forte e il mare agitato, aveva tenuto in banchina da sabato mattina aliscafi e navi. Alle 17.25, grazie a un'attenuazione del moto ondoso, sono ripresi i collegamenti: dal porto napoletano di Calata Porta di Massa è riuscito a salpare un traghetto veloce diretto a Capri che dunque non è più isolata.