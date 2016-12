Richiama il proprietario di un cane, 56enne accoltellato al cuore

16:18 - Il proprietario di un cane ha accoltellato un uomo che lo aveva richiamato per aver condotto l'animale a fare i suoi bisogni davanti al portone dell'abitazione della madre. E' accaduto al rione La Loggetta, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Gli agenti hanno arrestato il proprietario del cane che è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

G.P., 52 anni, che risiede nel rione, ha portato fuori il piccolo meticcio. L'animale si è fermato davanti ai citofoni di un'abitazione, quando è sopraggiunto un 56enne che si recava in visita alla madre ultra 90enne.



L'uomo ha protestato per il comportamento del proprietario del cane, invitandolo a portare altrove l'animale. Tra i due è nata una discussione nel corso della quale G.P. ha estratto un coltello ed ha ferito all'emitorace sinistro il 56enne.



Quest'ultimo è stato ricoverato all'ospedale "San Paolo" in gravi condizioni. La prognosi dei medici è riservata.