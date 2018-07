Reparto chiuso per festa, Pignatelli: "Ho fatto risparmiare l'ospedale

"Non ho minimamente pensato di far chiudere il reparto". Lo afferma Francesco Pignatelli, responsabile del reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli, al centro delle polemiche dopo la vicenda della festa in suo onore, fresco di nomina a primario. Con tanto di dimissioni di tutti i pazienti, in modo che il personale ospedaliero potesse parteciparvi. "Si tratta solamente di una serie di coincidenze" afferma Pignatelli.

"Gli infermieri hanno chiesto le ferie, cui avevano diritto", si difende il neo primario, peraltro in odore di sospensione dal suo incarico. Il fatto che le vacanze siano state chieste proprio il giorno della festa è, per Pignatelli, "un puro caso". E all'accusa che i degenti siano astati costretti al trasferimento in Chirurgia generale, il medico a Repubblica afferma: "Abbiamo cercato di ottimizzare, facendo pure risparmiare sugli straordinari".



Pignatelli non pare preoccupato dalle polemiche e ribatte : "Quella festa era in realtà un happening per raccogliere fondi del progetto Sanapoli, c'erano artisti e attori, tutti a titolo gratuito". E sul trasferimento di un paziente in un altro ospedale, che doveva essere operato d'urgenza, Pignatelli chiude così: "Non ne sapevo nulla".