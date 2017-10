Renzi tiene un comizio politico in chiesa, il parroco: "Non è stato autorizzato"

L'evento ospitato nella chiesa - Per tre giorni la chiesa della Santissima Annunziata ospita la Borsa mediterranea del turismo archeologico, un evento culturale finalizzato a incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali delle aree che ospitano resti antichi. L'ex presidente del Consiglio non era neanche nominato nel programma.



Le parole del parroco - Don Johny Kaitharath ha dichiarato il proprio sgomento a infoCilento.it: "Né il vescovo né io sapevamo che doveva venire Renzi. L'abbiamo trovato ieri nella chiesa. L'autorizzazione era solo per la Borsa del turismo archeologico. Queste sono le croci che dobbiamo portare – conclude don Kaitharath – la nostra comunicazione la faremo ai fedeli, poi il resto lo lasciamo in pace perché non vogliamo entrare nei giochi della politica che ho lasciato sempre alla libera scelta della gente fuori dalla Chiesa".



Infuriano le polemiche - "Abbiamo dato modo a quattro frati palumbini, di entrare in un luogo sacro, nonché storico, che rappresenta le origini del nostro territorio, per fini del tutto profani". Questa l'accusa che l'ex candidato sindaco pentastellato Antonio Bernardi rivolge all'amministrazione comunale.