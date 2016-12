Renzi a Napoli, momenti di tensione tra manifestanti e poliziotti

A Napoli spintoni e momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine in occasione della partecipazione del presidente del Consiglio Matteo Renzi all'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno. La polizia ha risposto con un idrante al lancio di uova, sanpietrini e arance da parte di un gruppo di manifestanti, in particolare esponenti dei centri sociali. I disordini si sono verificati vicino alla Mostra d'Oltremare, prima dell'intervento del premier.

Renzi a Napoli, tensioni e proteste 1 di 4 Twitter Twitter Renzi a Napoli, tensioni e proteste 2 di 4 Twitter Twitter Renzi a Napoli, tensioni e proteste 3 di 4 Twitter Twitter Renzi a Napoli, tensioni e proteste 4 di 4 Twitter Twitter Renzi a Napoli, tensioni e proteste leggi dopo slideshow ingrandisci

Un gruppo di manifestanti, nel frattempo, era in precedenza riuscito ad arrivare davanti alla Mostra d'Oltremare. Tra le mani i manifestanti hanno striscioni contro il referendum costituzionale: "C'è chi dice No". Uno striscione è contro Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e il premier: "Renzi e De Luca, iatevenne" (andatevene). In piazza esponenti del movimento disoccupati e alcuni appartenenti al centro sociale Je so pazzo, ex Opg occupato.