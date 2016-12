Reggia di Caserta, case a 5 euro al mese: indaga la Corte di Conti

Cinque euro al mese per i più fortunati, quindici per i loro vicini. E', secondo il quotidiano Il Mattino, il costo mensile pagato da 12 fortunate famiglie per vivere all'interno della Reggia di Caserta, più precisamente vicino all'orto botanico. E così, a poche ore dalla bufera scoppiata per il "direttore che lavora troppo", un nuovo scandalo rischia di abbattersi sul palazzo reale campano. E la Procura della Corte dei Conti ha aperto un'indagine.