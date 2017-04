Lunghe file all'esterno della Reggia di Caserta per l'apertura del Parco Reale, la prima volta dopo 25 anni nel lunedì di Pasquetta. Alle 12.50 erano seimila gli ingressi, moltissime le famiglie provenienti da tutta Italia e dall'estero, dalla Svizzera, dalla Spagna; a causa dell'alto numero di prenotazioni on line il sito della Reggia è andato in tilt. Scarse le lamentele dei visitatori in coda nonostante l'attesa media sia di almeno due ore, a causa anche della presenza delle transenne all'ingresso, che fanno assomigliare la Reggia a Versailles e a qualsiasi altro monumento, e per il basso numero di sportelli della biglietteria (appena quattro); tra gli ordinati turisti, qualcuno ha lamentato l'assenza di bagni chimici all'esterno ma in molti si sono detti soddisfatti dell'organizzazione.

Per 25 anni Reggia chiusa a PasquettaDa 25 anni la Reggia era chiusa nel giorno di Pasquetta, per evitare gli atti vandalici verificatisi quando l'ingresso era libero e poco controllato. Quest'anno invece il direttore Mauro Felicori ha deciso di tenere aperti i cancelli, a pagamento come in tutti gli altri giorni. Quasi pieni i parcheggi cittadini, in particolare quello ubicato nei pressi del monumento. All'esterno, in piazza Carlo III, molti hanno dato via a pic-nic e partite di pallone; mancava qualche cestino in più per i rifiuti, ma nel complesso il dispositivo organizzativo ha retto.