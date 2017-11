Reggia Caserta, turista fa il bagno nella fontana: scoppia la polemica

Ha fatto il giro del web la foto della turista che a Ferragosto si è immersa per un bagno nella vasca di Diana e Atteone della Reggia di Caserta. La donna, non ancora identificata, si sarebbe tolta i vestiti tuffandosi per pochi istanti, approfittando del fatto che la custode era a qualche decina di metri di distanza. In poche ore l'immagine è diventata virale sui social, scatenando polemiche. "Non è il caso di enfatizzare l'episodio" dicono dalla Reggia.

"La donna - spiega Enzo Zuccaro, addetto stampa della Reggia - si sarebbe tuffata per un attimo giusto per farsi fotografare per poi uscire alla vista della custode. Comunque non è il caso di enfatizzare un episodio che in questi giorni di metà agosto si è ripetuto in altri monumenti italiani, come la Fontana di Trevi".