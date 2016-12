Regali per sentenze favorevoli, indagato ex giudice di Salerno

Un ex giudice del settore civile del Tribunale di Salerno, ora in servizio a Potenza, è indagato dalla Procura di Napoli. Secondo l'accusa, il magistrato avrebbe ricevuto "utilità" in cambio di sentenze favorevoli. Nell'inchiesta sono coinvolti anche avvocati, cancellieri e imprenditori: i pm ipotizzano reati che vanno dall'associazione a delinquere alla corruzione in atti giudiziari, dall'abuso d'ufficio all'accesso illegale a sistema informatico.