Reagisce alla rapina dello scooter e viene accoltellato dopo Napoli-Juventus: ferito 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli per aver reagito alla rapina del suo scooter. Secondo la polizia, il ragazzino è stato inseguito dopo la partita di Coppa Italia tra Napoli e Juventus e aggredito nei pressi dello stadio. E' stato lui, tra le pochissime cose che è riuscito a dire, a indicare la rapina come causa del suo accoltellamento. Dopo una notte in cui si è temuto il peggio, non è più in pericolo di vita.

L'aggressione è avvenuta in via Carrà. Secondo gli inquirenti, come riporta Il Mattino, i rapinatori sono almeno due: lo scooter è stato ritrovato abbandonato poco distante.



Non si esclude che ad agire possa essere stata una banda di delinquenti attiva in zona in occasione delle partite di calcio allo stadio San Paolo.