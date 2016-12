Rapine in Campania, 10 arresti

Dieci persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere specializzata in furti e rapine in Campania. Tra gli arrestati anche i due presunti complici dei responsabili della rapina del novembre 2011 durante la quale, a Pozzuoli (Napoli), morì una donna di 76 anni. A eseguire l'ordinanza i carabinieri di Casal di Principe (Caserta) in un blitz scattato all'alba.