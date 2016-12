Rapinatori freddati a Ercolano, i parenti a gioielliere: "Ti uccidiamo"

"Il sangue è sangue", dichiara alla telecamera di Fanpage.it un fratello di uno dei due rapinatori uccisi a Ercolano (Napoli) da un gioielliere che aveva reagito a un furto. "Noi siamo tanti fratelli - aggiunge l'uomo - e non si può sapere se una mattina a uno frulla in testa di andarlo a prendere al suo paese e lo uccidiamo proprio". Dello stesso tenore le parole di un'altra parente in lacrime: "La deve pagare molto cara - afferma sempre rivolta al negoziante, - perché non si toglie la vita così". Il commerciante aveva dichiarato: "Ho agito per difesa" e per lui un consigliere regionale, dopo le minacce, chiede la scorta.