Rapina Napoli, caccia ad assassini

E' caccia all'uomo, nel Napoletano, per individuare gli autori dell'omicidio del 38enne ucraino ucciso sabato per aver tentato di sventare una rapina in un supermercato di Castello di Cisterna. Al vaglio degli investigatori le riprese delle telecamere: i due malviventi avevano in testa un casco semintegrale e il volto coperto da maschere. Intanto, il sindaco del paese ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della vittima.