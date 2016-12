22:03 - Un farmacista è stato ferito con un colpo di pistola durante una rapina a Casoria (Napoli). Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in condizioni non gravi. L'uomo, alla richiesta di consegnare il denaro che aveva in tasca, avrebbe reagito mettendo in fuga il malvivente, che però ha aperto il fuoco colpendolo a una spalla. Sui fatti indagano i carabinieri.