Rapina con sparatoria al Banco di Napoli di Cercola, in provincia di Napoli. Almeno 15 colpi di pistola sono stati esplosi in un conflitto a fuoco tra i banditi e una guardia giurata. Danneggiate alcune auto in sosta ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino da 280mila euro. Indagano i carabinieri.