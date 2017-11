Raid camorristico nel Napoletano, spari e minacce: "Vi ammazziamo tutti"

Raid in stile Gomorra nel Napoletano. A Pozzuoli, in località Monteruscello, due persone in sella a una moto hanno sparato nove colpi di pistola contro un furgone di un commerciante, poi hanno esploso dieci colpi d'arma da fuoco contro un 55enne ritenuto affiliato al locale clan camorristico dei Longobardi-Beneduce. Dopodiché hanno avvicinato il titolare di un bar intimandogli di riferire agli appartenenti al clan che li avrebbero uccisi tutti.