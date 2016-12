17:43 - "Non vogliamo le scuse di nessuno e non perdoniamo". Sono le parole di Antonietta, la zia del ragazzino seviziato con un compressore perché grasso e ricoverato nell'ospedale San Paolo di Napoli. La donna attacca i familiari dell'aggressore del nipote che domenica andranno in tv a chiedere scusa. "E' una vergogna - dice - Non vogliamo vederli in ospedale".