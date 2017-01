Ragazzo cade in un pozzo nel Napoletano: salvato dai soccorritori

Un ragazzo di 12 anni è precipitato all'interno di un pozzo profondo più di dieci metri a Portici, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale del 118, che l'hanno tratto in salvo. Il giovane è cosciente ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Secondo quanto raccontato da un amico, che era con lui, sarebbe caduto nel pozzo mentre tentava di recuperare un pallone.