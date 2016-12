Ragazzino spara e ferisce amico

Un tredicenne, con la carabina ad aria compressa del nonno, ha sparato e ferito in maniera non grave un coetaneo. E' successo a Caserta. Il bambino, colpito alla spalla, è stato portato dai genitori nella clinica San Michele, dove i medici gli hanno estratto il colpo con un'operazione chirurgica: non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato l'arma, regolarmente detenuta, e denunciato il nonno del 13enne per omessa custodia.