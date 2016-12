Ragazzina violentata dal branco, la vergogna dei genitori di uno degli stupratori: "Siamo distrutti"

"Quello che ha fatto mio figlio è una vergogna". Non riesce a darsi pace il padre di uno dei ragazzini finiti in manette lunedì con l'accusa di aver stuprato una 16enne nel Salernitano . Suo figlio, muratore 17enne, era nel branco. "Per toglierlo dalla strada lo portavo con me, piccoli lavoretti, speravo imparasse un mestiere", racconta l'uomo. Invece, forse, non è bastato. "Ora siamo una famiglia distrutta".

Ai giornalisti de La Città di Salerno l'uomo non riesce a nascondere la vergogna. Ha da poco assistito all'interrogatorio del figlio e nel suo racconto ha scoperto i terribili dettagli di quell'orrore. La moglie, invece, non ha retto ed è svenuta: "E' distrutta, siamo tutti distrutti".



Tra i parenti dei cinque ragazzi che hanno trasformato un garage di San Valentino Torio in un inferno c'è anche chi prova a minimizzare. "Sono bravi ragazzi, nessuno voleva farle del male. Forse hanno esagerato, ma come si fa a dire che sono mostri?", chiede la zia di un 16enne a un cronista de Il Giorno.



Sui social, intanto, i coetanei dei ragazzini non parlano d'altro. Dopo lo sfogo della vittima, qualcuno si lascia andare a qualche critica. "Anche se ci fosse stato un solo ragazzo ad attenderla, non avrebbe mai dovuto avere rapporti sessuali all'ombra di un garage". E c'è perfino chi commenta: "La colpa di quanto accaduto non era da imputare solo ai cinque minorenni...".