Ragazzi in strada in pigiama per cercare la madre cacciata dal padre

All'alba di martedì una gazzella dei carabinieri hanno ritrovato tre fratelli mentre camminavano col pigiama addosso per le strade del centro del comune di Battipaglia, nel salernitano. Erano alla ricerca della loro madre, cacciata fuori di casa dal padre dopo una lite molto violenta. La perlustrazione è durata circa un'ora, fino a che i militari hanno finalmente intercettato anche la donna mentre vagava in stato confusionale per la città. La mamma dei tre ragazzi è stata subito trasferita in ospedale per il riscontro di traumi contusivi al cranio e alle braccia, giudicati guaribili in otto giorni. Tutti e quattro i membri della famiglia, su disposizione della Procura per i Minori, sono stati condotti in una struttura di assistenza protetta, mentre il padre, un 48enne del luogo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.