Non si danno pace Luigi e Rosa, i genitori di Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant'Antimo (Napoli) scomparsa dal 24 maggio. Da quel giorno la mamma e il papà non hanno più notizie di lei; sostengono che a plagiarla sia stata un pachistano di 27 anni di Brescia. E ora tentano il tutto per tutto per farla tornare a casa: denaro in cambio di informazioni.