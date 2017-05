Provincia Caserta in crisi, verso chiusura delle scuole superiori

Chiuderanno le scuole superiori del Casertano a causa della crisi finanziaria in cui versa la Provincia, ente in dissesto e senza soldi in cassa incapace di provvedere alla manutenzione degli istituti e delle strade, nonché di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Lo annuncia una nota a firma del presidente facente funzioni della Provincia Silvio Lavornia.