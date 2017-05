Provincia Caserta in crisi, scongiurata chiusura delle scuole

Scongiurato lo stop delle lezioni per le 92 scuole superiori del Casertano - la 93esima è sotto sequestro - la cui chiusura era stata annunciata in un comunicato giovedì dal presidente della Provincia Silvio Lavornia. Nella nota ufficiale si ricordava la drammatica situazione finanziaria dell'Ente, non più in grado di garantire la manutenzione degli edifici scolastici.