Procuratore Napoli Colangelo tra poco in pensione per limiti età

"Purtroppo dobbiamo con amarezza rilevare che l'obiettivo che la camorra sperava di perseguire per le vie cruenti e criminali di togliere un magistrato di rilievo ed efficiente come Colangelo da capo della Procura di Napoli si realizzerà tra qualche mese per effetto di una scelta del legislatore che anticipa indiscriminatamente il termine di collocamento a riposo dei magistrati". Lo ha detto il presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara.