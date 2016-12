Procida, cascata di liquami in spiaggia

Procida, spiaggia del Ciracciello, pomeriggio di Ferragosto. I bagnanti si stanno godendo la giornata di festa in uno degli arenili più affascinanti d'Italia quando vengono sorpresi da un forte rumore accompagnato da un odore sgradevole: una cascata di acqua e liquami si abbatte incredibilmente sulla spiaggia. Una perdita, spiegheranno poi gli ispettori della polizia municipale, dell'impinto di sollevamento del sistema fognario presente sull'isola campana.

Di certo non una bella esperienza per i bagnanti. "I miei figli hanno iniziato a piangere spaventati. È stata un'esperienza terribile, non l'auguro a nessuno. La lava dei liquami aveva abbattuto un muretto di protezione che protegge il ristorante e ci ha costretti a scappare, oltrepassando reti di recinzione dietro l'arenile" - ha raccontato una delle persone presenti al momento dell'incidente - "davanti a quella scena una donna è anche svenuta".