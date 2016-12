Precipita deltaplano: un morto

18:23 - Un istruttore di volo 44enne è morto sul colpo precipitando col suo deltaplano in un campo di ulivi a Piedimonte Matese (Caserta). Con lui c'era uno studente di Napoli di 14 anni che è in prognosi riservata, ma non rischia la vita. Il biposto era decollato dal vicino campo di Alife: un guasto tecnico la probabile causa dell'incidente. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti 118 e vigili del fuoco che hanno transennato l'area.