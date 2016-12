20 dicembre 2014 Portici, maltrattamenti in un asilo privato: chiesto processo per due maestre Secondo gli elementi raccolti anche attraverso riprese video, le maestre avrebbero percosso i piccoli affidati alle loro cure Tweet google 0 Invia ad un amico

17:01 - La procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per due insegnanti di un asilo privato di Portici, denunciate per maltrattamenti aggravati ai danni di alcuni bambini di età compresa tra i sei mesi e i due anni. Secondo gli elementi raccolti anche attraverso riprese video, le maestre avrebbero percosso i piccoli affidati alle loro cure, tenendoli a volte in condizioni di carenza igienica.

L'indagine è partita dopo la denuncia di alcuni genitori e si riferisce a fatti avvenuti nello scorso anno scolastico. I bambini maltrattati sarebbero 11.



Bimbo a testa in giù nel passeggino - Le due maestre, Giuseppina Sannino e Caterina Martellone, sono state denunciate per maltrattamenti aggravati. Secondo quanto emerso, le due donne avrebbero schiaffeggiato, pizzicato, strattonato e anche percorso i bambini. Uno dei piccoli inoltre sarebbe stato messo per punizione a testa in giù nel passeggino. Gli inquirenti hanno anche rilevato pesanti carenze igieniche.