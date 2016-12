Portici, crolla un solaio nella vecchia stazione di Pietrarsa: morto un operaio

20:29 - E' di un morto e due feriti il bilancio provvisorio del crollo di un solaio avvenuto nei pressi del museo ferroviario di Pietrarsa a Portici, nel Napoletano. A crollare, secondo quanto riferito dal Comune, sarebbe stato il solaio dell'antica stazione della località, dove sono in corso lavori di ristrutturazione all'esterno dell'edificio. La vittima sarebbe un operaio. I due feriti sono stati portati all'ospedale Loreto Napoli del capoluogo campano.

Pochi mesi fa, era il 5 febbraio, a crollare sui binari della linea ferroviaria che da Napoli conduce a Salerno, solo un paio di chilometri oltre il punto dove si è verificata la tragedia, fu una parte di Villa d'Elboeuf, dimora settecentesca nel comune di Portici abbandonata in uno stato di degrado. Il cedimento per fortuna non causò vittime perché in quel frangente non passavano convogli. Nel crollo la palazzina trascinò con sé anche un muro di contenimento che si riversò sui binari.