Ponte crollato, riaperto il viadotto della Domitiana nel Napoletano

Il viadotto della statale Domitiana, tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano, in provincia di Napoli, che era stato chiuso sabato mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, ha riaperto nel tardo pomeriggio alla circolazione veicolare. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono subito intervenuti i tecnici del Comune di Pozzuoli che "hanno assicurato la staticità del ponte".