Pompei, sequestrati sei milioni all'ex commissario per gli scavi

18:37 - La guardia di finanza di Napoli ha effettuato un sequestro conservativo per circa 5 milioni e 770mila euro nei confronti dell'ex commissario straordinario per gli Scavi di Pompei, Marcello Fiori. Il sequestro è stato disposto a conclusione dell'inchiesta che coinvolge anche altri 9 dirigenti del Mibact e della Regione Campania e che riguarda i lavori del 2010 per la fornitura di attrezzature e l'allestimento del Teatro Grande di Pompei.

L'affidamento dei lavori - secondo l'accusa contestata - effettuato senza gara, sarebbe avvenuto violando le disposizioni emergenziali che imponevano al Commissario straordinario per gli Scavi di Pompei l'attuazione di misure per la messa in sicurezza e la salvaguardia dell'area archeologica, senza però riferimento ad interventi relativi all'allestimento di strutture o di acquisto di attrezzature mobili per spettacoli teatrali.



Fiori: "Provvedimento abnorme, mi batterò" - "Non è un sequestro, è un provvedimento della procura generale della Corte dei conti della Campania che rappresenta l'accusa. Non sono stato condannato da nessun giudice" e "trovo abnorme che si proceda a tale provvedimento. Mi batterò in tutti i processi in cui sarò coinvolto", commenta Marcello Fiori.



La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, intanto, ha notificato un invito a dedurre, oltre che a Fiori, a nove funzionari del Ministero per i Beni Culturali ed il Turismo e della Regione Campania: il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo Salvatore Nastasi, l'ex Soprintendente per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta Stefano De Caro, la funzionaria della Direzione Antichità Jeannette Papadopoulos, il prof. Raffaele Tamiozzo, il dirigente della Regione Campania Maria Grazia Falciatore, l'architetto Roberto Cecchi, il ricercatore universitario Bruno De Maria, l'architetto Maria Pezzullo, funzionario della Regione Campania.