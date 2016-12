Pompei, patrigno picchia i suoi fratelli Ragazzo di 14 anni lo accoltella

15:06 - Quando ha visto che il compagno della madre picchiava i suoi due fratelli e sua sorella nella loro abitazione a Pompei, nel Napoletano, un 14enne è intervenuto e ha accoltellato l'uomo, ferendolo a un orecchio. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale di Nocera Inferiore, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il ragazzo è stato segnalato alla Procura dei minori di Napoli e riaffidato alla madre.

Gli inquirenti hanno sequestrato il coltello con cui il giovane ha ferito il compagno della madre.