Pompei, Palestra Grande apre subito

La Palestra Grande degli scavi di Pompei sarà aperta da subito anche di giorno. "Per soddisfare le tante richieste la soprintendenza ha predisposto un nuovo piano di apertura diurna, e non più solo serale come inizialmente previsto, che partirà dalle 14 di oggi", si legge in una nota. Il ministro Franceschini è intervenuto dopo le polemiche rilanciate dalla stampa. La Palestra Grande avrebbe dovuto aprire anche di giorno solo da ottobre.