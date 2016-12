Pompei, altri due distacchi agli scavi La Soprintendenza: colpa della pioggia

6 febbraio 2015 Pompei, altri due distacchi agli scavi

19:38 - Due nuovi distacchi di intonaco si sono registrati agli scavi di Pompei. E' successo all'interno della Casa del Centenario e, secondo la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, la causa è la pioggia caduta negli ultimi giorni. I frammenti di intonaco sono stati recuperati in attesa del loro restauro. La Casa del Centenario è chiusa al pubblico ed è inserita nel progetto di messa in sicurezza della Regio IX del Grande Progetto Pompei.

Il primo distacco riguarda una porzione di 20 centimetri di intonaco che originariamente era di colore rosso; il secondo riguarda due piccole porzioni di 10 centimetri di intonaco grezzo in cocciopesto in un corridoio di servizio.



La gara per il Grande Progetto Pompei è in fase di aggiudicazione.