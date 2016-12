Pomigliano, licenziato a giugno: operaio "crocifisso" contro Jobs Act

16:50 - Un ex operaio Fiat, Marco Cusano, si è "crocifisso" davanti allo stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli) per protestare contro il Jobs Act. L'insolita protesta è andata in scena proprio mentre Sergio Mattarella giurava a Montecitorio. L'uomo è salito sulla croce innalzata davanti all'ingresso 2 dello stabilimento, reggendosi con delle corde e fissando alla croce il cartello con la scritta "Jobs Act è la fine dei diritti".

L'ex operaio, uno dei cinque esponenti del comitato di lotta "cassaintegrati e licenziati dello stabilimento di Pomigliano" lasciati a casa a giugno a seguito di un'altra protesta, ha affermato che il Jobs Act "ha messo in croce i lavoratori ed i loro diritti". "Noi non ci stiamo a restare su questa croce - ha detto prima di scendere - e domani andremo davanti al Quirinale per chiedere al presidente della Repubblica di essere ricevuti e chiedergli di difendere davvero i più deboli".