20:28 - Cinque persone, tra cui anche due bambini, sono rimaste ferite a Marcianise, nel Casertano, in seguito all'esplosione di alcuni petardi in un camino all'interno di un'abitazione. Uno dei due bimbi, di 10 anni, ha riportato ustioni al volto e non è in pericolo di vita. Ferite meno gravi per l'altro, di 9 anni, e per tre adulti, il padre di 42 anni, la madre (38) e la nonna (68).